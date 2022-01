Les ADLS et le virtuose du violoncelle Stéphane Tétreault en webdiffusion

Les ADLS présenteront enfin un spectacle prévu à la Programmation Hiver 2022. Le concert « Bach : les Suites selon Stéphane Tétreault » du violoncelliste Stéphane Tétreault sera présenté en webdiffusion en direct, le 5 février 2022, à 20 h. La rediffusion sur demande sera offerte jusqu’au vendredi 11 février 2022.

La « Révélation Radio-Canada – Classique » de 2016 a fait du chemin depuis cette prestigieuse nomination de la société d’État. Stéphane Tétreault a sillonné le monde aux côtés du célèbre chef d’orchestre québécois, Maestro Yannick Nezet-Séguin, avec l’Orchestre Métropolitain et l’Orchestre symphonique de Philadelphie. Au cours des dernières années, Stéphane Tétreault a enregistré trois albums qui ont reçu des nominations dans la catégorie « Album classique de l’année » au Gala de l’ADISQ. Son dernier album, Trio pour violon, violoncelle et harpe, est une collaboration avec la harpiste Valérie Milot et le violoniste Antoine Bareil.

« Cela fait déjà un bon moment que nous voulions présenter Stéphane Tétreault à notre public. Puisque nous ne sommes pas en mesure de présenter des spectacles en présentiel, nous avons opté pour la webdiffusion. Cet artiste est reconnu sur la scène classique au Québec et c’est une chance de pouvoir l’avoir dans notre belle salle Promutuel Assurance. La webdiffusion permettra aux gens de la région, et de l’extérieur, de profiter de la sonorité d’un violoncelle Stradivarius de 315 ans », mentionne Christian Noël, directeur général des ADLS.

Les Suites de Bach sont des pièces qui ont su traverser le temps. La pandémie aura fait évoluer certaines choses, mais la musique classique restera toujours importante dans son intégrité. Le concert « Bach : les Suites selon Stéphane Tétreault » sera diffusé en direct, le samedi 5 février 2022, à 20 h, via la plateforme Livetoune. Les liens de visionnement sont en vente au ADLS.ca. Le spectacle sera disponible en écoute sur demande du dimanche 6 au vendredi 11 février 2022.

Source : ADLS