Nouveaux chamboulements chez les ADLS

Les Arts de la scène (ADLS) modifient pour une troisième semaine de suite sa programmation Hiver 2022.

Cette fois-ci, ce sont les spectacles du rappeur Loud (27 janvier) et de l’humoriste Cathy Gauthier (29 janvier) qui sont touchés par ces changements. Ce sont donc tous les spectacles de janvier qui auront été impactés par la fermeture généralisée des salles de spectacle.

En effet, la représentation du spectacle « Classique » de l’humoriste Cathy Gauthier, prévue le 29 janvier 2022, sera reportée au jeudi 28 avril 2022. Le spectacle du rappeur québécois Loud, quant à lui, sera malheureusement annulé. En ajoutant ces deux spectacles, ce sont donc tous les spectacles de janvier qui auront été affectés par la fermeture généralisée des salles de spectacle.

Pour l’instant, les spectacles du mois de février des ADLS restent inchangés. Des démarches sont en cours pour les autres spectacles à venir. Les clients seront avisés dès que possible pour tous changements. Les portes de la billetterie des ADLS sont présentement fermées au public, mais l’équipe est disponible, selon l’horaire habituel, par téléphone (418 241-5799) et par courriel (billetterie@adls.ca). Les billets des autres spectacles sont toujours en vente via la billetterie Web des ADLS, au adls.ca.

Source : ADLS