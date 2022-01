Les ADLS : résilience et musique 100 % Local

Les représentations de spectacles en salle étant une fois de plus sur pause pour une durée indéterminée, les Arts de la scène (ADLS) décident de prendre le taureau par les cornes et d’offrir de la culture et du divertissement coûte que coûte. C’est dans cette optique que les ADLS offriront un spectacle gratuit, en webdiffusion, du F2 Country Band en direct de la salle Promutuel le samedi 15 janvier 2022, 20 h, en partenariat avec le Magasin Coop IGA Extra de Montmagny.

Le spectacle sera offert à la population par Facebook Live afin de toucher le plus grand nombre de personnes, le samedi 15 janvier 2022, à 20 h. Également, aucune inscription à la plateforme n’est nécessaire pour visionner le spectacle en direct. Le lien de visionnement sera offert directement sur la page Facebook des Arts de la scène et au adls.ca/spectacles/100-local.

Au programme lors de cette soirée, des chansons d’artistes populaires du New Country : Luke Combs, Jason Aldean et Luke Bryan.

« Toutes les salles de spectacle du Québec sont en arrêt forcé et on ne fait pas exception. Mais il nous est permis de faire des tournages vidéo. Alors, au lieu d’attendre que les choses bougent dans le milieu culturel, encore une fois, on fait quelque chose de vivant pour la population de notre région. On espère que le public sera au rendez-vous », s’exclame Christian Noël, directeur général des ADLS.

Tout au long de la soirée, les spectateurs auront la possibilité de contribuer monétairement, sous forme de dons, au spectacle. Un lien web sera affiché sous la vidéo en direct. Ces dons volontaires permettront aux ADLS de couvrir les frais liés à l’événement. Un reçu d’impôt sera délivré pour les dons de 10 $ et plus.

Ce spectacle est aussi une bonne occasion de profiter en famille d’un bon repas d’un des nombreux restaurateurs de la région et de savourer des produits locaux. C’est la nature même des soirées 100 % Local des ADLS.

Afin de respecter les consignes du Gouvernement, la programmation régulière Hiver 2022 des ADLS est modifiée. Dès que possible, la programmation prévue sera rétablie.

Source : ADLS