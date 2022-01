Premier Festival international du Voyage

Au grand bonheur des passionnés de voyage en ce confinement, Les Aventuriers Voyageurs innovent avec le lancement de la première édition du Festival international du Voyage qui se déroulera par Internet du 5 au 11 février 2022. Cette première édition se tiendra en simultané au Québec, en France, en Belgique et en Suisse grâce au partenariat avec l’entreprise française ABM qui propulsera le festival sur le vieux continent.

Le coup d’envoi de cette première édition du Festival international du Voyage sera fait le samedi 5 février à 13 h avec une conférence très inspirante en direct de Belgique par Delphine Casimir qui relatera l’histoire d’un voyage du Québec à l’Alaska à la découverte de gens qui ont choisi de réaliser leurs rêves et de « vivre autrement », en quête d’une vie meilleure. Par la suite, les participants pourront visionner pendant une semaine les quatre films de voyage d’aventure sélectionnés et réalisés par des voyageurs de la France, de la Suisse et du Canada.

Ces films d’aventure vous transporteront d’un bout à l’autre de la planète avec des récits fantastiques. Pour débuter, suivez Pascal Bärtschi, ce Suisse qui vous propose de le suivre avec son aventure de six ans à vélo autour du monde sur plus de 100 000 km, rien de moins. Découvrez ensuite les incontournables du Pérou en humour, puis laissez-vous impressionner par cette course de 300 km vers l’Everest avec le célèbre Dawa Sherpa. Pour compléter le festival, le film Il était une fois dans l’est vous fera vivre un road trip sur les routes de la soie à la rencontre des populations locales de l’Asie centrale et de ses paysages incroyables.

Chaque film inclut une présentation vidéo des voyageurs qui vous expliquera le contexte du voyage et qui répondra aux questions les plus fréquentes. De plus, vous pourrez suivre une formation de 4 h en option pour apprendre comment réaliser son premier film de voyage.

Pour participer au festival, les 500 premières personnes pourront se procurer leur billet en prévente au coût de 15 $ (au lieu de 20 $) sur le site des Aventuriers Voyageurs : https://filmsdevoyage.com/festival/

Source : Les Aventuriers Voyageurs