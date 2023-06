Les aînés restent branchés tout l’été avec l’AQDR

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Montmagny-L’Islet est heureuse d’annoncer une série d’activités pour les aînés pendant la période estivale.

Les Aînés pourront bénéficier tout au long de l’été d’un soutien technique pour leurs tablettes et téléphones portables. Un technicien sera disponible chaque mercredi entre 13 h et 16 h au local Soupe au bouton de Saint-Jean-Port-Joli.

Les personnes ayant besoin d’aide sont invitées à se présenter sur place pour recevoir une assistance personnalisée.

Deux cafés-rencontres virtuels sont aussi prévus au cours du mois d’août. Le mercredi 9 août, le thème des activités créatives et artistiques pour stimuler l’esprit sera abordé.

Les participants auront l’occasion de découvrir de nouvelles formes d’expression artistique et de partager leurs propres astuces pour stimuler leur créativité et leur mémoire.

Lors de la rencontre du mercredi 23 août, une conversation ouverte où les participants pourront échanger librement sur divers sujets et partager leurs expériences de vie dans un environnement bienveillant sera organisée.

Pour obtenir de plus amples informations sur ces événements et pour se procurer les liens de connexion pour les cafés-rencontres à venir, consultez la page Facebook de l’AQDR Montmagny-L’Islet ou consultez le site aqdrmontmagny-lislet.org.

Créez des souvenirs, partagez des moments

L’AQDR offre également des activités destinées aux personnes demeurant dans les résidences privées pour aînés (RPA), les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi qu’aux organismes travaillant avec cette précieuse population.

L’atelier-conférence Devoirs de mémoire offre une opportunité unique de plonger dans l’histoire et de partager les souvenirs et les expériences de vie des aînés.

En abordant des événements historiques et en stimulant les capacités cognitives des participants, l’atelier aspire à maintenir ou à améliorer la santé mentale et la mémoire, à augmenter l’estime de soi grâce à la remémoration ainsi qu’à développer les capacités relationnelles au sein des établissements.

En fournissant une occasion de mieux comprendre leurs droits, cet atelier peut également contribuer à renforcer la confiance dans leur capacité à interagir.

L’AQDR invite non seulement les propriétaires de RPA du territoire de la MRC Montmagny et de la MRC L’Islet, mais aussi tout organisme communautaire ayant une clientèle aînée à la contacter pour offrir le programme Vivre en collectivité, c’est possible!

Ce projet vise à aider les aînés à s’adapter à leur environnement en adoptant des comportements favorables à leur bien-être et à leur épanouissement.

Le jeu a été conçu pour aider les participants à se remémorer les règles de base qui permettent de bien vivre ensemble en milieu collectif.

Il s’agit d’un jeu ludique, coopératif où les joueurs doivent travailler ensemble pour débloquer toutes les pièces du milieu de vie collectif en répondant à des questions et en résolvant des énigmes.

Les mises en situation proposées abordent les valeurs suivantes : la cohabitation, la sécurité, la coopération, l’harmonie, la tolérance, le respect, l’entraide et la convivialité.

Pour réserver et obtenir plus d’informations, il suffit de contacter l’équipe pour fixer une date et organiser les détails logistiques à aqdrlislet@globetrotter.net.

Source : AQDR Montmagny-L’Islet