Les amis de l’écologie réitère son offre d’établissement gratuite

Maraîchers à la recherche d’une opportunité d’établissement gratuite pour démarrer une entreprise en agriculture biointensive, Les amis de l’écologie réitère son offre d’établissement : neuf parcelles de terre d’une demie à deux acres avec infrastructures en eau, électricité, bâtiment, machinerie et soutien, à Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Le site offre des possibilités de développement agrotouristique par la présence d’un bâtiment de 45’ x16’, et d’une terrasse de 45’ x20’. Possibilités : four à pizza et à pain, relais fourgonnette et petit VR, kiosque de vente mobile, projet de mise en marché inédite, ou toutes autres formations ou expériences pertinentes.

Plus d’informations auprès de Colin Bouchard au 418 856-2706, ou Facebook Les amis de l’écologie.

Source : Les amis de l’écologie