Les Bas-laurentiens nombreux à se prévaloir de la deuxième dose de rappel

Depuis le 29 mars, 7030 personnes de 80 ans et plus et personnes immunodéprimées de 12 ans et plus en ont bénéficié. Par ailleurs, plus de 9000 personnes de 70 ans et plus ont déjà pris rendez-vous pour la deuxième dose de rappel et les personnes de 60 ans et plus peuvent à leur tour le faire, et ce, via Clic Santé ou par téléphone au 1 877 644-4545. Rappelons que l’intervalle recommandé entre la première et la deuxième dose de rappel d’un vaccin contre la COVID-19 est de cinq à six mois ou plus et l’intervalle minimal est de 3 mois.