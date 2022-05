Les campings de la région s’attendent à une grosse saison

À l’image de l’été passé, les campings de la région s’attendent à une saison achalandée. Les réservations vont bon train, avec en fond une pénurie de personnel pour certains.

Au Camping Le Rayon de Soleil de Saint-Alexandre, les réservations ont commencé très tôt, en janvier, et sont cinq fois plus marquées qu’à l’habitude. Si on dit avoir noté un ralentissement lorsque le prix de l’essence a augmenté, reste que les séjours réservés sont de plus longue durée qu’auparavant. « Ceci devrait donner un achalandage excellent, semblable à l’an dernier », dit Pierre Gosselin.

Reste que la main-d’œuvre comme partout se fait rare et il faut mettre le prix fort pour obtenir des employés qualifiés.

Au Camping de Rivière-Ouelle, on remarque un nombre de réservations comparable à l’an passé, donc encore une très bonne année. L’organisme prépare présentement l’aménagement d’un projet de développement de 150 terrains. « Ensuite, il faudra obtenir une autorisation du ministère de

l’Environnement avant de procéder aux travaux de construction. Nous prévoyons ouvrir nos nouveaux terrains seulement en 2024 », souligne le directeur général du Camping Adam Ménard. Les postes sont par ailleurs tous pourvus.

Du côté du Camping des Aulnaies, « on sent que c’est encore très fort. Les grosses fins de semaine ne sont pas mal remplies », indique Alexandre Bernard.

Quant au Camping Rocher Panet de L’Islet, les réservations vont bon train avec un « boom » en cette mi-mai en raison du beau temps. On s’attend à vivre une saison normale comme avant la pandémie, car il n’y a pas de mesures sanitaires particulières. De menus travaux d’entretien sont menés présentement.

Engouement

L’engouement pour le camping au Québec ne semble pas s’estomper selon Camping Québec et cette option demeure très populaire chez les vacanciers québécois. Certaines familles profitent même de l’avantage du télétravail pour combiner boulot et vacances afin de prolonger leur séjour et de profiter au maximum de leurs équipements.

Reste que les places se remplissent vite. En effet, pour ce qui est des congés spéciaux comme ceux de la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada ou des vacances de la construction, selon un récent sondage mené par Camping Québec, près du tiers des terrains de camping affichent déjà complet. Ce même sondage nous apprend par ailleurs que 80 % des terrains de camping prévoient une saison sensiblement identique ou supérieure à celle de l’année dernière. « On se dirige encore une fois vers une excellente saison », confirme Simon Tessier, président-directeur général de Camping Québec.

Et qu’en est-il de l’inflation ? Affectera-t-elle aussi le coût du camping ? « Les dépenses des terrains de camping augmentent ; il faut donc s’attendre à une hausse, explique Simon Tessier. Cela dit, la hausse sera modérée jusqu’ici alors il faut en profiter cet été. »