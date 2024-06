Les chemins Elgin et Taché racontés

Lors de sa récente assemblée générale tenue à La Pocatière le 11 juin, les administrateurs de la Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud ont procédé au lancement du dernier numéro de leur revue Le Javelier. Intitulée Des chemins de colonisation sur la Côte-du-Sud, celle-ci retrace l’histoire des chemins Elgin et Taché qui ont été des instruments indispensables, entre autres, pour la colonisation de la partie sud des actuelles MRC de Montmagny et L’Islet.

Les auteurs Gaston Deschênes et Gaétan Godbout révèlent l’origine de ces routes au 19e siècle, et nous font connaître les nombreuses municipalités tributaires de ces voies de communication à l’aide d’articles de fond appuyés de cartes et de photographies évocatrices.

La revue de 20 pages est disponible au local des Archives de la Côte-du-Sud ou encore par la poste. On peut communiquer avec la Société d’histoire au 418 856-2104 ou à archsud@bellnet.ca.

Source : Société d’histoire et de généalogie de la Côte-du-Sud