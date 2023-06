Les Chevaliers de Colomb fêtent les finissants du primaire

Le 11 juin dernier, les Chevaliers de Colomb du Conseil 10116 des Aulnaies ont fêté les finissants des écoles primaires de la Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies, de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise, et de l’Étoile-Filante de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Lors de cet événement, les Chevaliers de Colomb ont remis un méritas et une bourse d’une valeur de 100 $ à chaque étudiant se dirigeant vers le secondaire, avec en plus un repas BBQ.

« Nous tenons à remercier toute la population de Saint-Roch-des-Aulnaies, de Sainte Louise, de Saint-Onésime et des environs, ainsi que le corps professoral et les directions des écoles concernées pour leur participation à nos activités tout au long de l’année colombienne. C’est grâce à votre collaboration que nous pouvons réaliser aujourd’hui la fête des finissants des écoles primaires du secteur », a déclaré M. Bernard Auclair, responsable de la fête des finissants 2023. Les Chevaliers de Colomb assurent qu’ils feront tout en leur possible pour répéter l’événement en 2024, puisque l’activité s’est révélée un succès.