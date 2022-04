Les Chevaliers de Colomb font un don de 1500 $ à la Maison d’Hélène

C’est du 2 au 6 mars qu’avait lieu dans L’Islet-Sud l’une des deux ventes de pains des Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile. Celle de fin d’hiver a pour but principal d’aider financièrement La Maison d’Hélène.

Cette année, c’est 1 500 $ qui a été remis. La réussite d’une telle activité est due à deux raisons principales soit l’implication de la population et des vendeurs.

« Nous apprécions particulièrement nos vendeurs, car nos membres vieillissent et ceux qui continuent de s’impliquer y consacrent de plus en plus de temps. Cette année, nous avons aussi eu comme vendeuse une personne “non-chevalier” qui s’était proposée pour nous aider à faire du porte-à-porte. Nous l’avons beaucoup apprécié et nous espérons que d’autres s’ajouteront dans l’avenir », a-t-on indiqué.

La Maison d’Hélène, est une résidence qui accueille, sans frais, des personnes en fin de vie des MRC de Montmagny et L’Islet.