Les citoyens de Saint-Denis-De La Bouteillerie approuvent le projet de tour de télécommunication

Les citoyens de Saint-Denis-De La Bouteillerie ont donné leur aval au projet d’implantation d’une tour de télécommunication de Bell Canada. Lors du référendum tenu le 2 août, le règlement 397-7D, qui modifie le règlement de zonage afin de permettre l’installation d’une antenne de télécommunication dans la zone 7A, a été adopté par 235 voix contre 109, soit 68,3 % des suffrages exprimés.

Au total, 344 des 470 personnes habiles à voter se sont prononcées, pour un taux de participation de 73,2 %. Aucun bulletin n’a été rejeté, et ce, en présence de représentants des deux camps qui assistaient au dépouillement.

Bonne mobilisation citoyenne

Cette forte mobilisation constitue l’un des faits saillants du scrutin. Malgré la période estivale et les vacances de la construction, près de trois électeurs sur quatre ont exercé leur droit de vote. Pour le conseil municipal, cette participation confère une légitimité importante à la décision prise par la population.

Le maire Frédéric Landry avait d’ailleurs constaté cet intérêt avant même le scrutin. Lors du vote par anticipation, 127 électeurs — environ 28 % des personnes inscrites — avaient déjà voté. Il s’était alors réjoui de cette mobilisation citoyenne, tout en invitant les résidents à poursuivre leur participation jusqu’au référendum.

Si une majorité claire s’est prononcée en faveur du règlement, la Municipalité souligne tout de même que les 109 citoyens ayant voté contre ont exprimé des préoccupations légitimes. Dans son communiqué, elle rappelle qu’un débat démocratique ne consiste pas à opposer deux camps, mais à permettre à une communauté de prendre collectivement une décision éclairée.

Les prochaines étapes

Avec l’adoption du règlement, le dossier passe maintenant à une nouvelle étape. Comme le site visé se trouve en zone agricole, le projet devra être analysé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Si celle-ci donne son autorisation, il reviendra ensuite à Bell Canada d’établir son échéancier, et de réaliser les travaux.

La Municipalité affirme qu’elle continuera d’informer la population à mesure que le dossier progressera, et qu’elle demeurera disponible pour répondre aux questions des citoyens.

En conclusion, le conseil municipal invite la population à regarder vers l’avenir. « Le vote est derrière nous. Ce qui reste devant nous, c’est Saint-Denis, c’est notre village, nos services, nos projets, notre milieu de vie. Nous invitons chacun à tourner la page sur ce débat sans tourner le dos à qui que ce soit. Nous avons beaucoup de dossiers qui nous rassemblent, et c’est là que nous souhaitons mettre notre énergie collective dès maintenant », a déclaré le maire Landry.

Les élus remercient également les citoyens pour leur participation à cet exercice démocratique. « Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées, peu importe leur choix. Merci au personnel municipal et aux scrutateurs pour la rigueur de leur travail, ainsi qu’aux médias régionaux qui ont contribué à ce que l’information circule largement avant le scrutin », a conclu M. Landry.