Les «drags» font leur entrée en région

Au Kamouraska, un premier spectacle est prévu pour le mois de mai à la Tête d’Allumette. À La Baleine Endiablée, on en sera bientôt au troisième. Plus à l’est, le collectif Haus of Boudoir enchaîne des performances à Rimouski. Les drag-queens et les drag-kings font leur entrée dans l’Est-du-Québec, et elles donnent lieu à des soirées à ambiance éclatée.

« Les spectacles en région, ce sont tout le temps les plus amusants », lance François-Luc Soucy en entrevue avec Le Placoteux. Son premier spectacle à La Baleine Endiablée, en août dernier « a été, pour de vrai, l’un des spectacles avec le plus d’ambiance [qu’il] a faits ». L’interprète de la drag-queen Deborah Kadabra théorise que cet engouement serait attribuable à la rareté de ce type d’événement dans le coin. « Je pense que c’est le fait que les gens n’en voient pas toutes les semaines, comme à Montréal […] Ils trippent leur vie, la plupart voient ça pour la première fois. »

L’artiste originaire de Mont-Carmel affirme avoir toujours eu un intérêt pour les arts de la scène. Il a pratiqué la magie et l’improvisation, il adore se costumer, et il est un grand fanatique de l’émission de télé-réalité RuPaul’s Drag Race, qu’il décrit comme étant la « première représentation 100 % queer qu’on pouvait voir à la télévision ». Cependant, c’est en assistant aux spectacles au bar Le Drague à Québec que l’idée d’en faire lui-même a commencé à germer dans son esprit.

Si la pandémie a interrompu le début de la carrière de drag-queen de François-Luc Soucy — son premier spectacle était le 11 mars 2020 —, elle lui a permis de perfectionner son art en attendant la réouverture des bars. Dans son salon, Deborah Kadabra a pris forme. À travers des numéros « sensuels » mettant de l’avant des musiciennes québécoises telles que Marie-Mai et Guylaine Tremblay, la « magicienne du Québec » aime teinter ses soirées « d’humour sec » où elle prend plaisir à interagir avec le public et « rire avec eux ».

Accueillir les drags

Sylvain Tremblay, aubergiste et restaurateur de La Baleine Endiablée, est pour sa part très heureux d’accueillir une fois de plus Deborah Kadabra et ses invitées. « Quand elles sont venues l’été passé, l’ambiance était incroyable […], les gens ont eu mal au ventre parce que ça rit. » La microbrasserie a également été l’hôte d’autres soirées drag, dont une mettant en vedette un drag-king. Il indique que ces spectacles font salle comble, ou presque.

En raison de la popularité de ce type d’événements, Sylvain Tremblay croit qu’ils s’adressent à beaucoup de personnes, bien qu’il admette que ce sont des soirées « pour adultes ». Il se dit surpris des réactions pour le moins malveillantes à l’égard de la prochaine prestation de Deborah Kadabra. « Jamais je n’ai eu un commentaire négatif [à la sortie d’un spectacle], même pas un rire, même pas une tête fâchée. » Pour lui, l’objectif de La Baleine Endiablée est « de faire rayonner la culture ici au Kamouraska ».

Du côté de la Tête d’Allumette, la programmation événementielle a pour but de « rejoindre le plus de monde possible, de tous les goûts », explique Catherine Hudon, responsable de la présence numérique de la microbrasserie. Quand l’occasion d’accueillir la drag-queen Suzie Slim s’est présentée, elle s’est dit : « Pourquoi pas? »

La Tête d’Allumette a la particularité de ne pas être une salle de spectacle en tant que tel, ce qui favorise la proximité entre les personnes qui performent et l’auditoire. Dans le cas de Suzie Slim et de ses compagnes, Aliss Love et Jacky Di Bella, elles pourront se promener dans la foule.