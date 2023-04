Une quatrième candidate en élection à Mont-Carmel

Elle se présente au siège numéro deux contre Josée-Ann Dumais. Rosemary Lévesque tentera pour la deuxième fois de se faire élire au conseil municipal de Mont-Carmel lors de l’élection partielle du 21 mai prochain. En 2021, elle a été défaite par le conseiller municipal Ghislain Dionne. « Les gens ne savaient pas que je me présentais. Plusieurs l’ont découvert sur le bulletin de vote », dit-elle sans une once d’amertume.

Maman à la maison à l’heure actuelle, Rosemary Lévesque est impliquée à la bibliothèque municipale et auprès du Cercle de Fermières de la municipalité. Elle est employée comme secrétaire d’école pour le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup.

Si elle est élue, elle souhaite travailler en transparence avec la population. « On sent une coupure actuellement entre le conseil municipal et les citoyens de Mont-Carmel. Il y a de bonnes idées qui émanent du conseil, mais il n’y a pas de consultation auprès des gens », mentionne-t-elle. Elle souhaite aussi voir Mont-Carmel redevenir le paradis des familles au Kamouraska, dans une approche intergénérationnelle.

Rappelons que les citoyens ont jusqu’au 21 avril à 16 h 30 pour poser leur candidature à l’élection partielle qui aura lieu le 21 mai prochain.