Les écoles de la région demeureront ouvertes le jour de l’éclipse solaire

Le 8 avril prochain aura lieu une rare éclipse solaire totale qui devrait être visible dans certaines régions du Québec et ailleurs au Canada. Certains centres de services scolaires (CSS) de la province, surtout dans la grande région métropolitaine, ont choisi de fermer leurs portes lors de cette journée, car il s’agirait d’une question de sécurité pour les enfants. Cette décision a toutefois provoqué l’ire de l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ) qui y voit un « délire total ».

En effet, l’organisme ne comprend pas les raisons inhérentes à un tel geste, alors que cet événement unique — qui ne reviendra qu’en 2106 — devrait être fortement souligné partout dans les écoles et les centres de services scolaires du Québec. Bien qu’il subsiste un risque de dommages permanents à la rétine des yeux en cas d’observation directe de l’éclipse, des lunettes de protection à cet usage existent. Il y a également d’autres moyens d’observation indirects qui sont jugés très sécuritaires et faciles d’accès, comme la traditionnelle boîte à chaussure, au fond de laquelle on peut observer une image projetée du soleil éclipsé.

Ouverts

Même si d’autres CSS du Québec ont sciemment choisi de décréter une journée pédagogique supplémentaire le 8 avril prochain, ce n’est cependant pas le cas des deux centres de services scolaires du territoire.

Le Centre de services scolaire Kamouraska–Rivière-du-Loup ne prévoit pas fermer ses établissements lors du passage de l’éclipse solaire. « Les Services éducatifs (jeunes) préconisent et travaillent actuellement sur une approche pédagogique pour faire vivre une expérience en toute sécurité aux élèves. À cet égard, le centre de services a procédé à la commande de lunettes de protection », a déclaré Stéphanie Gendron, conseillère en communication pour le CSS.

Des aménagements d’horaire sont également prévus, à savoir de terminer les classes un peu plus tôt pour le primaire le 8 avril en après-midi, avec accès aux services de garde au besoin. Les élèves du secondaire, dont les cours se terminent vers 16 h, partiront quant à eux un peu plus tard.

Mentionnons qu’il est déjà prévu au calendrier scolaire que les élèves de l’école secondaire et des écoles primaires du secteur Saint-Pascal soient en congé pédagogique lors de cette journée. « Lorsque le scénario complet sera confirmé dans les moindres détails, parents et élèves seront informés par courriel de toutes les informations importantes à connaître pour cette journée », a ajouté Stéphanie Gendron.

Du côté du Centre de services scolaire de Côte-du-Sud, l’intention est de laisser les écoles ouvertes. Les parents devraient par ailleurs recevoir les modalités de cette journée au retour de la relâche. Rappelons que l’éclipse solaire devrait être visible dans notre région entre 15 h 30 et 16 h 30.