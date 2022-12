Les Éleveurs de porc aident les démunis

Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent viennent d’offrir aux cuisines collectives de la région une tonne de viande de porc. Les cuisines collectives et les éleveurs se sont rassemblés le 8 décembre au Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup pour la distribution de la viande. Ce don permettra de nourrir plus de 8 000 personnes.

M. René Harton, vice-président des Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent est particulièrement fier de cette contribution. Selon M. Harton, « les cuisines collectives font un travail remarquable pour venir en aide aux personnes démunies, participant à une stratégie de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale ».

Les cuisines collectives sont des ateliers de cuisines regroupant des gens qui mettent en commun leur temps, leur argent et leurs compétences pour confectionner des plats sains, appétissants et économiques. Rappelons que Les Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent comptent plus de 80 producteurs de porcs répartis dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent.

Source : Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent