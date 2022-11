Les élus de L’Islet-Sud discutent de collaboration entre les municipalités

Réunis au club de golf de Saint-Pamphile le 12 octobre dernier, la quasi-totalité des élus (maires et conseillers) des sept municipalités qui forment le sud de la MRC de L’Islet ont discuté des enjeux auxquels le territoire est confronté, des actions à entreprendre, et des partenariats à établir entre les municipalités.

À l’unanimité, les élus sont ressortis très enthousiastes de cette rencontre riche en interventions et en échanges, et prêts à travailler ensemble sur les projets futurs de leurs municipalités.

Les questions du logement, des services à la population et de l’attraction de la main-d’œuvre ont notamment fait l’objet d’importantes discussions.

Les élus ont aussi exprimé le souhait d’accroître les coopérations entre les municipalités, dans le but de maintenir et d’améliorer les services à la population en dépit de la rareté de la main-d’œuvre et des contraintes ou des limites financières.

Le plan d’action convenu comprend, notamment, les éléments suivants :

Mettre en réseau les bibliothèques municipales du sud du territoire ;

Doter le sud de la MRC d’une stratégie d’accueil, d’intégration et de rétention des nouveaux arrivants ;

Mener une consultation sur l’offre et la demande en loisirs pour le sud de la MRC ;

Analyser la possibilité de doter le sud de la MRC d’un plan afin de mieux faire connaître les sentiers pédestres existants (signalisation commune, qualification des sentiers, animation, etc.) ;

Embaucher une ressource commune pour appuyer les communications des municipalités auprès de la population, notamment pour promouvoir les activités et les ressources du milieu.

Enfin, les élus ont également souhaité poursuivre les discussions, ainsi que l’analyse de la possibilité de faire des regroupements et/ou de la mise en commun, notamment de personnel ou d’équipements, au cours des prochains mois. Ces mesures, déjà existantes dans certaines municipalités, pourraient permettre de pallier le manque de ressources humaines, ou la hausse des coûts pour les municipalités.

Il s’agissait du deuxième Forum des élus du sud de la MRC de L’Islet. Le premier forum s’était tenu à Saint-Omer au début de l’année 2020, mais la pandémie avait empêché la tenue du forum en 2021. Signe de la volonté d’accentuer les échanges entre eux et les municipalités, les élus ont décidé de tenir désormais un forum tous les six mois.

Source : MRC de L’Islet