Les élus interpellent Ottawa

Alors que la campagne électorale fédérale bat son plein, les membres de la Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) mettent la table pour leurs priorités. Réunis récemment, ils ont réitéré leurs demandes au gouvernement fédéral, particulièrement en matière de logement, d’immigration, de transport ferroviaire et de gestion de l’offre en agriculture.

« La TREMBSL demande aux partis fédéraux de s’engager à préserver sans compromis le système de gestion de l’offre, car il protège nos communautés rurales, et notre capacité à nourrir le Québec avec des produits sains issus de nos territoires », a lancé Sylvain Roy, préfet élu de Kamouraska et membre de l’exécutif de la TREMBSL. Pour M. Roy, ce modèle agricole n’est pas négociable, surtout dans une région comme la sienne, où les fermes familiales sont au cœur du développement rural.

Parmi les autres dossiers jugés prioritaires, figure la crise du logement. « Le blocage de l’entente entre Québec et Ottawa pour l’attribution du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement freine plusieurs projets », affirment les membres qui réclament un transfert immédiat des fonds, et une bonification du soutien aux infrastructures municipales, incluant celles pour les loisirs et les sports.

En matière de transport, la TREMBSL critique le manque de collaboration du CN avec les municipalités. Elle demande au gouvernement fédéral de reprendre la maîtrise du transport ferroviaire, et de déployer une vision moderne, incluant le développement de VIA Rail en région.

Réalités régionales

L’immigration fait aussi partie des préoccupations, surtout dans un contexte de déclin démographique. Les élus dénoncent l’uniformité des politiques fédérales, qui ne tiennent selon eux pas compte des réalités régionales. Ils exigent que les territoires soient consultés afin de mieux répondre aux besoins de main-d’œuvre et d’accueil des personnes immigrantes.

Pour les emplois saisonniers et autonomes, les règles actuelles de l’assurance-emploi sont jugées inadaptées. La TREMBSL souhaite une réforme équitable du programme pour éviter les périodes sans revenu qui minent l’attractivité de certains secteurs.

Du côté forestier, le rehaussement des tarifs douaniers inquiète. La Table propose un investissement massif dans la régénération des ressources, la modernisation des usines, et la diversification de l’industrie afin de soutenir un secteur vital pour plusieurs localités du Bas-Saint-Laurent.

Enfin, les élus reviennent à la charge concernant le redécoupage de la carte électorale, qui a fait perdre une circonscription à la région. Ils souhaitent que les nouvelles désignations fédérales reconnaissent pleinement les territoires représentés.