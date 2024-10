Les enseignants invités à faire découvrir le monde coopératif aux élèves

Le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité (CQCM) invite le personnel des écoles du Bas-Saint-Laurent à intégrer le programme Jeune COOP. Cette initiative vise à transformer les idées des élèves en véritables projets entrepreneuriaux coopératifs, leur offrant ainsi l’occasion de développer leur créativité et leur esprit d’initiative.

« Ce programme permet aux élèves de s’engager activement dans la réalisation de projets concrets, qu’il s’agisse de lancer un magasin scolaire, d’ouvrir un café étudiant, de créer une friperie, ou même de mettre sur pied un service de dépannage informatique », explique Sophie Anne Morin, conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse au CQCM. Les projets Jeune COOP sont conçus pour s’adapter à différents niveaux scolaires, du primaire au collégial, en passant par les parcours de formation axée sur l’emploi.

Le programme Jeune COOP propose un encadrement flexible et sur mesure. Les enseignants et les intervenants scolaires qui souhaitent intégrer l’entrepreneuriat coopératif à leurs cours peuvent compter sur l’accompagnement de conseillers spécialisés, comme Mme Morin, qui offrent des outils pédagogiques variés, et animent des ateliers pratiques pour soutenir le développement des projets des élèves.

« Nous nous assurons de fournir tout le soutien nécessaire pour aider les jeunes à concrétiser leurs idées tout en développant leur esprit d’équipe et leur confiance en soi », ajoute-t-elle.

Chaque projet est construit autour de valeurs coopératives, encourageant les jeunes à collaborer pour atteindre des objectifs communs, tout en apportant des bénéfices tangibles à leur milieu. Que ce soit dans le cadre de cours comme Sensibilisation à l’entrepreneuriat, ou dans des contextes parascolaires, les enseignants ont la possibilité de faire vivre à leurs élèves une expérience unique, alliant apprentissage pratique et engagement communautaire.

Les enseignants intéressés peuvent intégrer ce programme dans leurs activités régulières, ou l’utiliser pour lancer de nouvelles initiatives coopératives. « C’est une occasion pour les jeunes de découvrir le monde coopératif, tout en apprenant à entreprendre de façon responsable et collaborative », souligne Mme Morin.

Le programme Jeune COOP s’inscrit dans une démarche plus large du CQCM, reconnu par le gouvernement du Québec comme un acteur majeur du développement de l’économie sociale.

Les membres du personnel scolaire souhaitant en savoir plus peuvent se rendre sur le site cqcm.coop/education, ou contacter Sophie Anne Morin, conseillère en entrepreneuriat coopératif jeunesse, par courriel à sophieanne.morin@cqcm.coop.

Le CQCM espère voir de nombreux projets coopératifs naître dans les écoles de la région, contribuant à inspirer les jeunes générations tout en enrichissant leur parcours scolaire.