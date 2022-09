Les Gagné-Bellavance débarquent au Musée

C’est le 10 septembre dernier que les membres de l’association des familles Gagné-Bellavance de la région, de Québec, Montréal, Sherbrooke ou New York ont débarqué à La Pocatière pour y tenir leur assemblée générale annuelle et visiter les lieux.

Parmi les activités au programme, messe et brunch à Rivière-Ouelle, et la veille, visite du Jardin floral et du Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation à La Pocatière.

« Magnifiques moments pour se rappeler les souvenirs de notre enfance. C’est à garder… longtemps! » peut-on lire dans le registre des visiteurs du musée.

En plus des visiteurs réguliers, le Musée est heureux d’accueillir des groupes scolaires ou encore, participant activement au tourisme généalogique, des associations de familles qui viennent se replonger dans la vie de leurs ancêtres.

Informations : page Facebook au www.facebook.com/musee.qaa.

Source : MQAA