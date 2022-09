Émile Bilodeau à la Salle André-Gagnon

Émile Bilodeau, c’est une détonation de sincérité contagieuse qui trouve le moyen de mettre le feu aux quatre coins de la francophonie sans relâche depuis 2016. Armé d’une énergie et d’un enthousiasme qu’on dirait infinis, il sait conquérir les foules et mettre à profit l’effervescence et la lucidité joyeuse de ses chansons pour rassembler un public de plus en plus large. Petite nature est à l’image d’Émile Bilodeau : foisonnant et indigné, intime et généreux, rempli d’autodérision et d’humour. 1 $ par billet vendu sera remis à la Fondation Cowboys Fringants (organisme Artistes pour le climat).