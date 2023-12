Les Gaulois de l’ITAQ et du Cégep font le point sur les défis et réussites de leur saison

À l’aube de la fin de session d’automne, les Gaulois de l’ITAQ et du Cégep de La Pocatière dressent le bilan d’une saison sportive riche en enseignements et en succès.

Badminton mixte

L’équipe de badminton des Gaulois a connu une première moitié de saison à la hauteur des attentes. Dans le volet en équipe, les Gaulois ont obtenu une victoire contre les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup et ont aussi connu des rencontres âprement disputées contre les Faucons du Cégep de Lévis et les Pionniers du Cégep de Rimouski. Dans le volet individuel, le vétéran Jordan Robichaud s’est notamment illustré avec un quart de finale en simple masculin.

Benoit Fraser, entraîneur-chef, souligne le dévouement de son équipe : « Tous les membres de l’équipe font preuve d’un engagement remarquable aux entraînements et aux compétitions. La progression du niveau de l’équipe est digne de mention. Nous avons très hâte de voir la suite dans les prochaines semaines. »

Volleyball féminin — division 2

L’équipe féminine de volleyball collégial du Cégep de La Pocatière a repris l’entraînement et la compétition avec beaucoup d’énergie et de détermination. Malgré un début de saison très difficile marqué par plusieurs défaites et quelques blessures, les Gauloises ne baissent pas les bras et continuent de se battre pour atteindre leurs objectifs de développement.

L’équipe d’entraîneurs se dit fière de ses joueuses et de leur esprit d’équipe : « Elles ont fait preuve de beaucoup de résilience et de courage face à l’adversité. Elles ont su rester unies et se soutiennent mutuellement. Elles ont encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes convaincus qu’elles vont progresser au fil des matchs ».

Basketball masculin — division 3

Les Gaulois en basketball ont conclu la première moitié de saison avec une victoire face aux Panthères de Mérici. En constante progression depuis le début de la saison, l’équipe a su démontrer beaucoup de caractère, et ce, même dans la défaite. L’entraîneur-chef, Michaël Guignard, se dit confiant pour la suite des choses. Les matchs reprendront à la fin de janvier 2024.

Cross-country

L’équipe cross-country mixte a connu toute une saison de course. Avec plus de vingt coureurs dans ses rangs, l’énergie était au rendez-vous et on a pu constater une progression constante chez les athlètes. Parmi les coureurs, plusieurs se sont démarqués

tout au long de la saison. Notons que ce sont cinq coureuses et quatre coureurs qui ont pu prendre part aux championnats provinciaux qui se déroulaient à Rawdon à la fin octobre.

Cheerleading

L’équipe de cheerleading en est à sa saison inaugurale. Elle a d’ailleurs fait ses débuts lors de la première compétition de la saison qui se déroulait le 3 décembre dernier au Cégep de Sainte-Foy.

« C’était quelque chose de briser la glace pour nos athlètes. Pour plusieurs d’entre elles, c’était une première expérience de compétition. Nous avons vu une belle progression entre la première et la deuxième présentation de notre routine. Ça augure bien pour la suite des choses », relate Cassandra Gaudreau, entraîneuse-chef. La prochaine compétition doit avoir lieu le 17 février 2024 à Trois-Rivières.

Football

La saison des Gaulois – Football en a fait rêver plusieurs. Pour la première fois depuis 2005, un match des séries éliminatoires a été accueilli à domicile. Une défaite crève-cœur contre les Triades du Cégep de Lanaudière a mis fin à cette remarquable saison.

« Nos joueurs se rappelleront longtemps de leur saison de football 2023. Ils ont de quoi être fier : une fiche de six victoires et deux défaites, c’est vraiment le résultat de travail acharné pour les Gaulois », souligne Marc Chouinard, entraîneur-chef. L’équipe travaille déjà depuis quelques semaines au recrutement pour la prochaine saison qui s’annonce très prometteuse.

Source : Cégep de La Pocatière