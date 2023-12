Une troisième médaille en trois compétitions pour Jeanne Laterreur

Les 2 et 3 décembre derniers se tenait à Repentigny la deuxième compétition de développement du circuit Matsuru. Les compétitions de développement visent la sélection des meilleurs judokas du Québec, ceinture verte et plus, pour participer au championnat canadien.

Au sein du Club Judo-La Pocatière, Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme, également membre de l’équipe Élite-Avantis, sera bientôt ceinture orange. Son tour viendra pour la sélection lorsqu’elle aura atteint la ceinture verte. Elle a néanmoins remporté à Repentigny la médaille d’argent, baissant pavillon en finale dans la catégorie U14 moins 52 kg jaune et orange. En trois compétitions, elle a remporté l’or et l’argent dans les coupes de développement et une autre d’or dans une compétition interzone (La Capitale-Mauricie).

L’Équipe Élite-Avantis avait aussi deux autres représentants : Heidi Lizotte de Saint-Pacôme dans la catégorie U16 moins 57 kg et Théophile Gilbert de Saint-Roch-des-Aulnaies chez les U18 moins 60 kg. Les deux judokas n’ont malheureusement pas atteint le podium. Le calendrier de compétition reprendra après les fêtes aux niveaux régional, interzone et provincial.

Entraîneur régional

L’entraîneur régional Vincent Marticotte a agi comme coach auprès de Jeanne, Heidi et Théophile. Ce dernier était au club de La Pocatière le jeudi précédant la compétition de Repentigny. L’entraîneur régional, mis en place par Judo Québec pour la deuxième année, visite les clubs afin d’assurer une relève au chapitre de la performance.

Entre-temps, Jeanne Laterreur pourra être à l’œuvre lors de la Coupe Avantis le 16 décembre prochain à l’école polyvalente de La Pocatière. Cette compétition regroupe des jeunes des clubs de Rivière-du-Loup et de La Pocatière.

Source : Club Judo-La Pocatière