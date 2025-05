Les Industries Desjardins du Kamouraska sont prêtes à défendre leur titre

Les Industries Desjardins du Kamouraska entament leur saison 2025 avec l’ambition de conserver leur titre de champions de la Ligue de baseball senior Puribec. Après une première année couronnée de succès, l’équipe présidée par Alexandre Laflamme se prépare à relever de nouveaux défis.

« L’objectif est assurément de défendre notre titre de champion. Cependant, les autres équipes se sont toutes améliorées. Ils ont fait du recrutement en ayant en tête notre formation », déclare Alexandre Laflamme, président de l’équipe, ayant visiblement hâte que la saison débute.

Un nouveau vétéran

La formation kamouraskoise conserve par ailleurs son noyau de joueurs, mais elle est cependant renforcée par l’ajout du vétéran Rémi Lévesque, âgé de 47 ans. « Les gens de la région ont très hâte de voir Rémi à l’œuvre, lui qui a débuté sa carrière senior à la fin des années 90 avec le Kamouraska », ajoute-t-il.

Pour attirer davantage de spectateurs, bien que l’assistance ait souvent été au rendez-vous, l’équipe prévoit une programmation améliorée. « L’année dernière, l’assistance a été très bonne, mais il a fallu un certain temps pour convaincre les gens que nos événements étaient à ne pas manquer. Cette année, nous sommes déterminés à faire encore mieux. Nous avons pris les choses en main en dévoilant une programmation spéciale pour attirer un maximum de spectateurs au terrain. Nous prévoyons ainsi des soirées thématiques, et offrirons même des cadeaux aux spectateurs, afin de rendre l’expérience encore plus agréable », a conclu M. Laflamme.

La saison 2025

Le plus vieux circuit de baseball senior de la province s’apprête à offrir une saison excitante à ses fans du Bas-Saint-Laurent et du nord-est du Nouveau-Brunswick. La Ligue, fondée en 1978, entame cette année sa 47e saison avec les huit mêmes formations que l’an passé, soit Matane, Rimouski, Trois-Pistoles, Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, Edmundston et Grand-Sault.

Le calendrier de la saison 2025 sera similaire à celui de l’an dernier, chaque équipe devant jouer 22 matchs, soit trois contre chaque adversaire, en alternant entre domicile et extérieur. Les Industries Desjardins du Kamouraska débuteront quant à eux leur saison le vendredi 16 mai à 19 h 30 contre Rivière-du-Loup à Saint-Pascal.