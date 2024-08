Les Industries Desjardins passent sans surprise en demi-finale

Bien que les Allées du Boulevard de Matane se sont bien battues, ils ont dû tout de même s’incliner face à la puissante équipe des Industries Desjardins du Kamouraska qui ont balayé la série quart de finale en remportant les deux parties du programme double présenté à La Pocatière le dimanche 4 août dernier devant plus de 175 spectateurs. Il faut rappeler que l’équipe de baseball sénior local a terminé en première position du classement général avec 17 victoires et cinq défaites pour une moyenne impressionnante de 0,773.

Dans la première rencontre, Thomy Lévesque a récolté trois coups sûrs et fait produire deux points pour mener son équipe vers une victoire facile de 11 à 0. En plus d’inscrire 13 coups sûrs, les locaux ont réussi l’exploit de voir six de leurs joueurs frapper un double, ce qui n’est pas commun. Pendant ce temps, Martin Bossé a lancé cinq manches sans accorder de point. Pour Matane, Maxime Gautjier a subi le revers.

Dans le deuxième match, les Allées du Boulevard ont malgré tout fait un excellent travail en attaque marquant des points dans les quatre premières manches, mais les Industries Desjardins ont ensuite réalisé une poussée de six points en cinquième pour finalement remporter un festin offensif de 15 à 9.

Dans la défaite, Raphaël Bérubé a frappé trois coups sûrs, dont un circuit en solo. Olivier Sirois et Philippe Bernier ont aussi enregistré trois coups sûrs. Pour le Kamouraska, Cédric Lizotte a connu une soirée de rêve avec trois doubles et six points produits. Pour sa part, William Pichette a récolté deux doubles et fait produire deux points.

Deuxième lanceur utilisé, Maxime Bourgelas a inscrit la victoire à sa fiche tandis que Junior Coulombe, le deuxième lanceur de son équipe à monter sur la butte, a encaissé le revers. C’est donc dire que Kamouraska remporte la série en trois parties et est en attente de son adversaire pour la demi-finale.

Dans le camp de Matane, c’est ainsi que se conclut la saison 2024. L’équipe qui effectuait un grand retour dans la Ligue Puribec cet été peut cependant dire « mission accomplie! » À l’heure d’écrire ses lignes, les autres quarts de finale n’étaient pas encore terminés afin de savoir quelle équipe les Industries Desjardins affronteront en demi-finale.