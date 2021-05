Les jeunes adultes de la MRC contribuent directement au rayonnement de l’organisme

Pour l’équipe du CJEL, il était essentiel d’intégrer les jeunes adultes dans le processus de refonte afin de leur offrir une image à laquelle ils seraient fiers de s’identifier. Une image faite par et pour eux, qui représente bien l’ADN de l’organisme. « Plus que jamais, au cours de la dernière année, nous avons pu mesurer l’importance de nos actions sur les jeunes. Durement touchés par les effets de la pandémie, ils ont besoin de se sentir mobilisés, d’être connectés les uns aux autres, encouragés et guidés. Nous avons été et resterons aux premières lignes pour les accompagner dans leur cheminement. C’est ce que nous tenions à affirmer haut et fort avec cette nouvelle image », a précisé Marjorie Lamarre, directrice générale du CJEL.