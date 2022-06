Les Journées des moulins sont de retour

L’Association des moulins du Québec (AMQ) présente l’édition 2022 des Journées des moulins, le rendez-vous annuel du début de l’été, regroupant 30 moulins, les 1 er , 2 et 3 juillet.

La Saison des moulins propose, tout au long de l’été, un grand concours dans l’ensemble des moulins participants. Ce concours permettra à une famille de gagner un forfait « Une nuit dans un moulin », la seule possibilité, au Québec, de coucher dans un moulin qui est encore en fonction. C’est au cœur, du moulin de L’Isle-aux-Coudres, qu’il sera possible exceptionnellement, de s’installer.

Les Journées des moulins donnent le coup d’envoi d’une saison permettant de connaître et d’apprécier les nombreux moulins à eau et à vent mis en valeur partout au Québec. Découvrez des trésors de technologies anciennes, qui témoignent de façon exceptionnelle de notre patrimoine préindustriel. Pour la présente édition, des activités de portées nationales sont mises en lumière, dont l’inauguration de la plus grande roue à godets au Québec, faisant tourner son moulin, celui de Saint-Roch-des-Aulnaies.