En piste pour une école de cirque au Kamouraska

Funambules, jongleurs et trapézistes pourront bientôt apprendre et perfectionner leur art dans le Kamouraska. En gestation depuis plusieurs mois, le projet d’école de cirque des Créations Pointe-Sèche passe en vitesse accélérée et pourrait voir rebondir ses premiers acrobates dès cet automne. Une campagne de sociofinancement est lancée afin de recueillir les fonds nécessaires à l’achat d’équipement spécialisé, comme des trampolines et des tissus aériens.

En offrant des ateliers, des cours et des camps dans l’ancienne église de Saint-Germain-de-Kamouraska, cette école viendra renforcer l’identité artistique du village, où le Cirque de la Pointe-Sèche présentera cet été une deuxième série de spectacles. Doté d’une vocation communautaire, ce centre de formation et d’expérimentation représentera également une suite logique dans le parcours des apprentis formés dans les écoles primaires de Cacouna et Saint-Arsène, dont les programmes de cirque existent depuis plus de vingt ans. Des artistes chevronnés seront en outre appelés à y tenir des résidences de création dans un cadre enchanteur et inspirant, loin des grandes villes où se concentre habituellement ce type d’activités.