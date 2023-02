Les libéraux forcés de retirer leurs amendements au projet de loi C-21

Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, se dit satisfait du travail de l’opposition conservatrice qui a mené au retrait des amendements au projet de loi C-21.

L’automne dernier, alors que l’étude du projet de loi C-21 tirait à sa fin, les libéraux ont introduit deux amendements ajoutant à la liste des armes interdites plus de 1500 armes, dont plusieurs sont des armes de chasse. Ces amendements auraient privé des chasseurs de leurs armes pour pratiquer de façon sécuritaire leur sport préféré.

En décembre 2022, les conservateurs et des groupes de chasseurs, d’agriculteurs, de tir sportif et d’autochtones ont lancé une campagne de plaidoyer contre l’interdiction des armes de chasse. Aujourd’hui, les libéraux ont cédé à la pression du public et ont retiré les amendements G-4 et G-46 sur l’interdiction des fusils de chasse du projet de loi C-21.

« Merci à tous d’avoir pris la parole ! Vous nous avez aidés dans notre riposte et les libéraux ont été forcés de retirer leur interdiction des fusils de chasse. C’est la preuve de l’importance d’écouter ses citoyens ! C’est aussi la preuve de l’incompétence des libéraux et il ne fait aucun doute qu’ils essaieront à nouveau. Leur approche a contribué à l’augmentation des crimes violents de 32 %. Depuis que Justin Trudeau est au pouvoir, les homicides liés aux gangs ont augmenté de 92 %. S’en prendre aux armes utilisées par les chasseurs, les autochtones et les fermiers ne fait rien pour empêcher la criminalité. Ce sont les criminels violents, les lacunes aux frontières et l’importation d’armes illégales qui devraient être ciblés. Les conservateurs seront toujours du côté des honnêtes citoyens et défendront leur choix de s’adonner à la chasse de façon sécuritaire », conclut M. Généreux.

Source : Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup