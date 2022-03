Les municipalités invitées à embaucher des jeunes de la DPJ

Le programme existe depuis quelques années, mais prend de plus en plus d’ampleur. Les municipalités sont invitées, grâce à un plan du gouvernement, à embaucher des jeunes sous la protection de la jeunesse.

On peut parler ici de jeunes de 16 , 17 , 18 ans, en route vers l’autonomie. Souvent, ils n’ont pas le même réseau et le même soutien que la majorité des jeunes de leur âge et pourtant, ils n’aspirent qu’à connaître leur première expérience de travail. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) invite les villes à considérer cette option et fait la promotion du plan en question.

« On parle de jeunes qui n’ont pas nécessairement le plus grand réseau social, qui ont souvent un réseau familial plus fragile et n’ont pas beaucoup de soutien pour commencer une vie d’adulte. On met l’épaule à la roue, on veut que les municipalités leur offrent une première perspective d’emploi et qu’ils apprennent à vivre le monde du travail, avec un revenu », indique le président de l’UMQ, Daniel Côté, maire de Gaspé.