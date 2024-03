Les murs murmurent au cégep de La Pocatière

L’occasion était belle de profiter de la Journée internationale de la francophonie, et de la Francofête célébrée entre le 18 et 24 mars, pour lancer officiellement Les murs qui murmurent, un projet imaginé par Jacinthe Laurin et Jean-François Vallée, professeurs au département de Lettres et Communications du Cégep de La Pocatière.

Le projet est né d’abord dans la tête de Jacinthe Laurin, qui rêvait de voir les mots d’écrivains célèbres enrichir le parcours des étudiants à même les murs de l’institution, avec l’objectif de les inspirer et de soutenir leur cheminement académique grâce à des citations qui ont traversé le temps. Citations qu’elle accumulait patiemment dans un dossier, espérant un hypothétique budget qui lui permettrait de concrétiser son idée.

Celle-ci a fait du chemin dans la tête de Jean-François Vallée, qui s’est rappelé qu’un de ses professeurs rédigeait des citations en latin au tableau, au début de chaque cours. Monsieur Vallée a repris cette habitude dans ses propres classes, en laissant toutefois tomber le latin.

« Je commençais chacun de mes cours avec une citation, pour donner l’essence, ou l’inspiration du cours à venir, comme l’épigraphe d’un livre », rappelle-t-il, décrivant avec bonheur l’air intrigué de ses étudiants, qui petit à petit en sont venus à attendre avec une impatiente curiosité la citation du jour. « Parfois, à la fin du cours, « j’oubliais » volontairement d’effacer la citation, pour la faire vivre plus longtemps dans l’esprit des jeunes », se souvient l’enseignant.

Du rêve à la réalité

C’est ici qu’entre en jeu Julie Mercier, conseillère pédagogique au cégep, qui a eu vent d’un programme de subvention offert par le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française, aujourd’hui remplacé par le nouveau ministère de la Langue française. Ce programme a permis aux deux enseignants de réaliser leur projet.

Grâce au talent de la graphiste Roxane Harton-Dubé, et à l’imprimante grand format de la bibliothèque du cégep, on a produit une centaine d’affiches qui sont placées en rotation dans des babillards vitrés dans les laboratoires de français. Trois autres affiches géantes ont été installées dans les salles de casiers des étudiants, et des bannières déroulantes mobiles porteront les mots des grands auteurs dans les couloirs du cégep. Et comme il restait quelques dollars au budget, on a produit des autocollants avec quatre citations différentes, qui seront distribués aux étudiants.

Jean-François Vallée a eu le mot de la fin en invitant les étudiants du cégep, et la population en général, à continuer de parler le français, « une langue qu’on aime, et qui doit continuer à vivre, pas seulement dans les livres ».

Exergue : « On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres », Philippe Carré