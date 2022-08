Les nouveautés appréciées à la Fête des chants de marins

La récente Fête des chants de marins tenue à Saint-Jean-Port-Joli enregistre un succès de foule. Les nouveautés proposées ont été appréciées.

On estime qu’environ 10 000 personnes ont circulé dans le coin la fin de semaine dernière. Une programmation sans restriction sanitaire et éclatée a fait courir les foules, autant des gens du Québec que les touristes internationaux.

L’organisation a vendu 1500 laissez-passer et a même agrandi la place pour faire place à plus de gens au spectacle de Boucar Diouf. Ils étaient donc 300 plutôt que 250 à y assister.

«Les nouveautés ont vraiment été appréciées», confirmait le président du comité organisateur Alexandre Caron. En élargissant le site pour proposer des activités et spectacles en différents endroits, l’organisation a gagné son pari, comme ce fut le cas sur le perron de l’église.

«On voulait exploiter les lieux le plus possible. Aussi, le spectacle au lever du soleil a été une expérience unique et populaire. Les gens ont dit avoir passé un moment magique», a-t-il ajouté. Les jams de soirée ont aussi été un moment fort pour les artistes eux-mêmes et pour les festivaliers.

Les hôteliers, restaurateurs et commerçants étaient ravis de l’achalandage. Un espace camping a même été mis en place sur le stationnement de l’aréna pour accueillir le maximum de passants.