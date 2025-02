Les organismes communautaires de Montmagny-L’Islet interpellent Mathieu Rivest

Le 10 février dernier, une deuxième rencontre s’est tenue entre les membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet et le député de la Côte-du-Sud Mathieu Rivest. Dans un climat respectueux, 27 directions d’organismes communautaires et d’entreprises d’économie sociale se sont rassemblées afin de se faire connaître et d’échanger sur leurs préoccupations.

Dès les premiers échanges, le manque chronique de financement à la mission des organismes a été mis de l’avant. Les dirigeants ont dénoncé des lourdeurs administratives qui entravent leur action, ainsi que les impacts dévastateurs du financement par projets sur la continuité des services à la population. L’indexation inégale des subventions, selon les ministères bailleurs de fonds, a également été pointée du doigt comme un facteur aggravant.

En seconde partie de la rencontre, la discussion s’est faite autour de la pauvreté et des difficultés liées à la ruralité. Le besoin urgent de logements sociaux, abordables et supervisés a été largement souligné, de même que les conditions précaires des travailleurs étrangers temporaires. L’insuffisance des prestations du programme d’aide sociale, et les problèmes de mobilité dans la région ont aussi figuré parmi les priorités défendues par les organismes.

Un engagement à renforcer

Mathieu Rivest, conscient de l’ampleur des revendications, a salué le travail essentiel des organismes communautaires. « Votre engagement en amont est fondamental pour la cohésion sociale de notre région », a-t-il affirmé, se disant prêt à collaborer avec eux dans les mois à venir.

Pour Marion Perreault, codirectrice de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, cette rencontre marque un tournant. « Les représentants d’organismes communautaires ont fait valoir leurs revendications et leurs solutions afin d’améliorer la qualité de vie des citoyens et des citoyennes. L’écoute et l’ouverture de M. Rivest permettront certainement d’ouvrir le dialogue sur les problématiques sociales émergentes présentes dans les MRC de Montmagny et de L’Islet. »