Les organismes communautaires rencontrent Mathieu Rivest

Le 24 janvier se déroulait une première rencontre entre les membres de la CDC ICI Montmagny-L’Islet et M. Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud. Dans une ambiance respectueuse et conviviale, les directions d’une trentaine d’organismes communautaires œuvrant dans Montmagny-L’Islet se sont fait connaître, en plus d’échanger sur leurs préoccupations.

Les échanges ont entre autres fait ressortir des enjeux entourant le manque de financement à la mission des organismes communautaires, en passant par les lourdeurs administratives, les pressions des firmes comptables et des bailleurs de fonds, ou encore les impacts du financement par projets sur les services à la population.

Les discussions concernant le transport ont quant à elles mis en lumière des défis qui sont encore nombreux et variés en matière d’accessibilité aux services, malgré une amélioration depuis les dernières années. Des pistes de solutions ont été évoquées de part et d’autre.

M. Rivest a souligné l’importance du travail réalisé en amont par les organismes communautaires tout en exprimant son enthousiasme à collaborer avec leurs dirigeants dans les mois à venir. « Une première rencontre conviviale avec le député qui illustre bien la vitalité du milieu communautaire dans la dynamique de développement de notre région. Nous souhaitons que l’écoute attentive et l’intérêt de M. Rivest pour le travail des organismes donnent le ton pour la suite de nos relations », a conclu M. Guy Drouin, co-directeur de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Source : CDC ICI Montmagny-L’Islet