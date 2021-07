Les personnages de Miguel Forest foulent le quai de gare

« Un train vers quelque part » présente la silhouette d’une dizaine de personnages tout droits sortis de l’imaginaire de l’artiste et qui auraient très bien pu se trouver sur le quai de la gare entre 1859 et 1983, époque où il était encore possible d’y prendre le train. Chacune des silhouettes représente une décennie d’opération de la gare et emprunte le look vestimentaire et capillaire en vogue à cette même époque. Les personnages sont habillés de photos et de coupures de journaux relatant les événements marquants de leur décennie sur la scène locale, nationale et internationale, comme s’ils apportaient dans leurs bagages les souvenirs de l’histoire.