Un hangar ravagé par les flammes à Saint-Roch-des-Aulnaies

Un hangar a été réduit en cendres à Saint-Roch-des-Aulnaies, mercredi en fin d’après-midi. Le feu s’est déclaré vers 16 h.

Le hangar se trouvait sur les terres de la ferme J.B.J Duval, mais il était relativement isolé des bâtiments d’habitation et d’élevage. Ainsi, aucune personne n’a été blessée, on ne dénombre aucune perte animalière sinon que des pertes matérielles, peut-on lire sur la page Facebook de la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies. Selon nos informations, le bâtiment servait principalement à l’entreposage de foin et de machinerie.

L’intervention de plusieurs pompiers a été nécessaire pour maîtriser le brasier, en plus de l’usage d’une excavatrice. Au plus fort de l’incendie, une panne électrique a affecté la municipalité entre 16 h 30 et 17 h 30. Elle s’est poursuivie par la suite de façon plus localisée à proximité du feu.