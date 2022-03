Les personnes âgées ont besoin de vous

Devant la flambée d’augmentations que subissent les Québécois et les Canadiens, les personnes les plus vulnérables sont les personnes âgées.

De plus en plus, les personnes âgées ont besoin des banques alimentaires pour se nourrir.

De plus en plus, les personnes âgées vivent en dessous du seuil de la pauvreté.

De plus en plus, les personnes âgées ont de la difficulté à payer leurs logis et leur électricité.

De plus, des personnes âgées doivent couper dans leur épicerie pour payer leur remède.

Je pourrais évoquer d’autres situations que les personnes âgées vivent tous les mois. M. Legault, M. Trudeau, les personnes âgées de la classe moyenne ont besoin de vous.