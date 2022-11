Les poètes de l’Amérique française présentent Bahman Sadighi au Musée de la mémoire vivante

Bahman Sadighi, poète, peintre et traducteur, est né en 1960 à Téhéran, en Iran. Après des études universitaires en France, il s’établit au Québec en 1997.

Il a publié plusieurs recueils de poésie, notamment au Noroît, Catabase, Parages de tu et Semences (et) syllabes, finaliste au Prix Alain-Grandbois. On lui doit de nombreuses traductions d’œuvres poétiques, philosophiques et théâtrales, sans compter de nombreux articles sur des écrivains tels que Kafka, Rimbaud, Beckett, Célan.

Le volet musical sera assumé par Peggy Bélanger, soprano, et Michel Angers au théorbe. Le programme du récital est accessible sur le site officiel des Poètes de l’Amérique française (lespaf.org). Ce récital concert aura lieu le 13 novembre à 14 h.

Source : Musée de la mémoire vivante