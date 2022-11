Un mouvement positif autour du plaisir de lire pour les jeunes

À nouveau cette année, des partenaires de la Démarche COSMOSS participent à la cinquième édition de la campagne À GO, on lit ! qui se tient jusqu’au 1er décembre prochain.

À GO, on lit ! est un mouvement dédié à la lecture et au plaisir de lire chez les jeunes de 14 à 20 ans. Aussi connu sous l’acronyme AGOL, il permet de démontrer les bienfaits de la lecture, qu’elle est source de plaisir, d’évasion et de réussite. À l’instar des éditions précédentes, les jeunes sont invités à participer à un jeu-questionnaire interactif sur agol.ca dans le but de connaître leur profil de lecteur, pour ensuite accéder à des suggestions de lecture personnalisées en fonction de leurs intérêts. Toutes ces propositions sont identifiées par une pastille correspondant à l’un des cinq profils de lecteur : Boho-Romantico, Échevelé, Surnaturel, Mains moites et Fouineur.

Dans la plupart des bibliothèques municipales et scolaires du Bas-Saint-Laurent, un présentoir À GO, on lit ! est mis en évidence auprès des jeunes, et comporte plusieurs suggestions de lecture reliées aux profils de lecteur AGOL.

À l’école polyvalente de La Pocatière, l’événement À GO, on s’jase ! aura lieu avec l’un des ambassadeurs, Kevin Raphaël, le 17 novembre à 15 h. Les jeunes auront préalablement fait le jeu-questionnaire AGOL, pour ensuite discuter de leurs intérêts avec l’ambassadeur. Le personnel enseignant réalisera une activité avec les élèves en lien avec l’événement.

Engagés auprès de la jeunesse, c’est sans hésitation que l’humoriste David Beaucage, l’autrice de renom et comédienne Sarah-Maude Beauchesne et l’inimitable Kevin Raphaël ont accepté de s’impliquer à titre d’ambassadeurs. C’est par le biais de capsules vidéo humoristiques et de publications sur les réseaux sociaux que les jeunes peuvent suivre ces personnalités publiques, et découvrir la relation particulière qu’elles entretiennent avec la lecture. Cette initiative permettra de joindre encore une fois des milliers de jeunes pour leur faire découvrir le plaisir de lire.

De plus, AGOL s’adresse maintenant aux adultes significatifs dans l’entourage des jeunes, tels que les parents, le personnel enseignant et les bibliothécaires. Une toute nouvelle section ESPACE MENTOR.E leur est dédiée sur le site web d’AGOL, où l’on peut trouver des ressources telles que des activités à réaliser en classe, des articles, et plus encore.

Source : COSMOSS