La Fondation lance une nouvelle campagne de financement mettant en vedette des produits locaux et régionaux. Les P’tits bonheurs de la Fondation André-Côté sont des découvertes de produits pour apporter un temps d’arrêt, de douceur et de réconfort.

Un sac pour emporter « Les P’tits bonheurs » comprendra environ six produits différents et sera adapté selon chaque saison. L’achat pourra se faire en ligne via le site de la Fondation André-Côté, ou par téléphone au 418 714-6698. Les gens pourront cueillir leur commande soit à La Pocatière, Saint-Pascal, Saint-André ou Rivière-du-Loup. Les commandes pour la première édition des « P’tits bonheurs de la Fondation André-Côté », aux saveurs automnales, se termineront le 5 octobre prochain.

« Cette nouvelle campagne de financement a été mise sur pied afin d’amasser des fonds pour la Fondation André-Côté qui offre des services gratuits aux gens atteints de cancer, de maladie incurable, ainsi qu’à leurs proches de notre région. Goûtez, découvrez ou offrez des saveurs d’ici, il n’y a rien de meilleur », mentionne Marie-Pier Breault, directrice générale de la Fondation André-Côté.