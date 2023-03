Les Seigneurs de La Pocatière en action

Vendredi dernier, à La Pocatière, se tenait devant 443 spectateurs le match numéro trois de la demi-finale opposant les Seigneurs au Frontalier/Construction Unic du Trans. Les Seigneurs menaient à ce moment la série 2-0. Le match a débuté après une émouvante minute de silence en l’honneur de Jean Sasseville, décédé plus tôt dans la semaine. Jean était apprécié de l’organisation sportive et était un homme qui a toujours su donner de son temps pour le sport. L’organisation offre ses condoléances à la famille. Tirant de l’arrière 2-0 en première période, le capitaine Philippe Pelletier a pris les choses en main, permettant aux Seigneurs de revenir dans le match et l’emporter 4-3. Le lendemain, les Seigneurs ont poursuivi sur leur lancée pour l’emporter 7-4. Cette victoire permet à l’équipe de passer en finale du Circuit sénior KRTB où ils affronteront les Prédateurs Carquest du Témiscouata.

Source : Les Seigneurs de La Pocatière