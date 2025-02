Les Seigneurs décrochent la première place du circuit KRTB

Les Seigneurs ont conclu leur saison régulière en beauté ce week-end, s’assurant la première place du classement général du circuit Sénior KRTB. Grâce à cette performance, l’équipe bénéficie d’un laissez-passer pour le premier tour des séries éliminatoires.

Une victoire décisive à domicile

Vendredi soir le 31 décembre dernier, au centre Bombardier, les Seigneurs affrontaient l’Impérial de Saint-Pascal dans un match crucial pour leur position au classement. Avec une performance offensive impressionnante, l’équipe locale l’a emporté 7 à 3, chaque but étant inscrit par un joueur différent. Charles Girard, devant le filet, a été sollicité à 43 reprises, contribuant largement à cette victoire déterminante. À noter que l’Impérial de Saint-Pascal termine la saison en quatrième place, ex æquo à 16 points avec Le Frontalier/Construction Unic du Trans.

Une défaite honorable à Saint-Cyprien

Le lendemain, les Seigneurs se rendaient à Saint-Cyprien pour y disputer leur dernier match de la saison régulière. Diminués par quelques absences, ils ont néanmoins offert une solide opposition, s’inclinant de justesse 3 à 2 après un affrontement acharné. Une fois de plus, Charles Girard a fait face à un fort volume de tirs, recevant 40 lancers au cours de la rencontre.

Une pause avant les séries

Grâce à leur position de tête, les Seigneurs bénéficient maintenant de deux semaines de pause avant d’entamer leur parcours en séries éliminatoires. L’horaire des prochains affrontements sera bientôt disponible sur le site du circuit KRTB.

Robin Lizotte, responsable des communications de l’équipe, a tenu à adresser un message aux partisans : « Chers partisans, vos favoris auront besoin de votre soutien comme septième joueur aux séries. Venez les encourager, car les Seigneurs avancent et ne reculent pas! Go Seigneurs go! »

Les amateurs de hockey sont donc invités à suivre de près les prochaines étapes du parcours des Seigneurs, qui tenteront de transformer cette belle saison régulière en un triomphe en séries.