LHCS : Les Mercenaires de Lotbinière champions de la saison régulière

Avec une semaine d’avance sur la fin du calendrier 2024-2025, les Mercenaires de Lotbinière ont officiellement été couronnés champions de la saison régulière. Ce titre a été scellé vendredi soir le 31 janvier dernier au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli, où l’équipe a signé une victoire convaincante de 5-2 face au Pavage Jirico.

Un week-end chargé de rencontres

Au total, cinq matchs étaient au programme de la fin de semaine, dont trois vendredi 31 janvier et deux autres disputés le dimanche 2 février en après-midi. Parmi ces affrontements, la rencontre entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Giovannina de Sainte-Marie a retenu l’attention.

Dimanche après-midi, au Centre Caztel de Sainte-Marie, le Pavage Jirico a en effet renversé la vapeur à trois reprises pour finalement l’emporter 4-3 en prolongation. Olivier Saint-Cyr avait donné l’avance au Giovannina dès la première minute de jeu, avant que Joshua Desmarais n’égalise en fin de période. Le scénario s’est répété en deuxième et troisième période, chaque équipe prenant tour à tour les devants. Finalement, Desmarais a forcé la prolongation, et Édouard Ouellet a inscrit le but vainqueur à 1 h 47 de la quatrième période, portant son total de points à quatre pour ce match.

Les derniers affrontements à venir

La saison régulière se conclura le week-end débutant le vendredi 7 février avec cinq derniers duels. Saint-Charles se rendra à Saint-Jean-Port-Joli (20 h 30) et Montmagny affrontera Sainte-Marie (20 h 45) et Saint-Joseph croisera le fer avec les Mercenaires de Lotbinière (21 h). Aucun match ne sera disputé le samedi, mais le dimanche marquera la fin du calendrier avec deux rencontres : Sainte-Marie affrontera Saint-Prosper à 13 h 30, et Montmagny recevra Saint-Damien à 14 h 30.

Si les trois premières positions du classement sont déjà scellées avec Lotbinière (32 points en 19 matchs), Montmagny (26 points en 18 matchs) et Saint-Jean-Port-Joli (23 points en 19 matchs), la lutte, demeure serrée pour les positions 4 à 7. Saint-Joseph (20 points en 19 matchs), Sainte-Marie (17 points en 18 matchs), Saint-Prosper (17 points en 19 matchs) et Saint-Damien (16 points en 19 matchs) tenteront d’améliorer leur sort avant les séries éliminatoires.

La fin de la saison régulière promet donc d’être intense, avec des enjeux importants pour plusieurs équipes encore, en quête d’une meilleure position au classement.