Les Serres de Paolo : Partager sa passion pour les plantes carnivores

Difficile de s’imaginer quelqu’un qui est passionné par les plantes carnivores. Pourtant, c’est bien ce qui anime le Port-Jolien Paolo Pipia depuis quelques années. Ayant vu sa production passer de 3000 à 10 000 boutures, il vend aujourd’hui ces végétaux plus pratico-pratiques que terrifiants aux Serres de Paolo, entreprise nouvellement installée dans le parc industriel de Saint-Jean-Port-Joli.

Il suffit d’entendre le nom et on frémit. Difficile de ne pas repenser à ces images de plantes mangeuses d’hommes, abondamment vues dans les dessins animés, lorsqu’il est question de plantes carnivores. Et pourtant, il n’en est rien. Loin d’être nocives pour les hommes, les plantes carnivores sont probablement leur meilleur allié, piégeant coup sur coup ces insectes indésirables dont la présence est tout sauf la bienvenue dans nos maisons.