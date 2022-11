Camping du lac de l’Est : un ingénieur est sur le terrain

Un comité a par ailleurs été créé exclusivement pour le projet de camping. Il est composé d’élus, d’un fiscaliste, mais aussi de deux campeurs. Rappelons que les saisonniers ont dû quitter les lieux l’été dernier. « Une fois les données remises, on va étudier le tout et voir où on ira avec cela. Ça va donner une idée du travail à faire et des subventions à demander », d’ajouter M. Saillant.