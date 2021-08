Une grosse compétition de vélo de montagne s’amène au Boisé Beaupré

Le Boisé Beaupré situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière sera l’hôte d’une compétition de vélo de montagne régionale le 22 août prochain. Entre 125 et 250 cyclistes de calibre des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches sont attendus pour l’occasion.

Celui qui est à l’origine de la tenue de cette compétition n’est nul autre que Stéphane Rousseau du Club Sport Olympe La Pocatière. Passionné de vélo de montagne, il rêve depuis une dizaine d’années de faire venir un événement de cette ampleur chez lui et plus sérieusement depuis cinq ans, moment où son Club a débuté ses activités au Boisé Beaupré.

« On peut dire que ç’a été un travail de longue haleine, car il a fallu négocier les droits de passage avec les propriétaires des terres du Boisé Beaupré et travailler à l’amélioration et à la bonification des sentiers avant d’en arriver à avoir quelque chose de calibre pour une compétition de la sorte », raconte celui qui est appuyé dans cette démarche par la Ville de La Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et différents partenaires du milieu.