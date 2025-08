Les vacances de la construction marquées par un triste record

La Sûreté du Québec dresse un constat accablant pour la période des vacances de la construction 2025, puisque 38 personnes ont perdu la vie dans 31 collisions survenues entre le 18 juillet et le 3 août, ce qui en fait le pire bilan des dix dernières années.

En comparaison avec 2024, où 17 décès ont été recensés, les pertes humaines ont plus que doublé cette année. Le réseau routier compte à lui seul 31 décès, contre 13 l’an dernier, tandis que les accidents sur le réseau récréotouristique ont causé sept morts, contre quatre en 2024.

Les principales causes des collisions mortelles demeurent inchangées. Il s’agit toujours de distractions au volant, d’excès de vitesse, de conduite affaiblie par l’alcool ou la drogue, et du non-port des équipements de sécurité, et ce, malgré de nombreuses opérations policières menées sur les routes, les plans d’eau et les sentiers hors route.

Parmi les régions les plus touchées figurent la Capitale-Nationale–Chaudière-Appalaches avec huit décès sur route et trois hors route, ainsi que la Montérégie, qui déplore sept morts sur les routes. Le Bas-Saint-Laurent–Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine compte pour sa part trois décès, dont un hors route.

La Sûreté du Québec rappelle à la population que la prudence demeure de mise, même après la fin des vacances de la construction. Les efforts de sensibilisation et de surveillance se poursuivront en collaboration avec les partenaires du corps de police national.