Les visages de la pauvreté : un essai de Mgr Pierre Goudreault

L’inspiration est fort présente pour l’évêque du diocèse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière Pierre Goudreault. Après Quand Jésus pose son regard sur moi en 2021 et Se convertir à l’Évangile en 2022, il lance ces jours-ci Les visages de la pauvreté chez Novalis.

Ce dernier a effectué des recherches et s’est basé aussi sur son expérience – il est membre du comité exécutif de Développement et Paix. Depuis quelques années, il a vécu plusieurs rencontres qui l’ont amené à réfléchir à la question.

« L’ouvrage permet aussi d’ouvrir nos yeux, et peut-être de changer notre regard sur la pauvreté », ajoute-t-il. En effet, une partie de l’essai porte sur les préjugés face à la pauvreté.

En s’appuyant autant sur la doctrine sociale de l’Église que sur des témoignages, il souhaite montrer que ces personnes que l’on croit complètement démunies méritent toute notre attention et une juste place dans notre société. Et c’est en les côtoyant que l’on réalise qu’elles sont plus riches qu’elles n’y paraissent au premier regard.