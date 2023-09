L’Est-du-Québec termine deuxième au Championnat provincial junior de quilles

À la salle de quilles Sher-Mont de Sherbrooke avait lieu, du 26 au 30 juillet dernier, le Championnat provincial junior de quilles. L’Est-du-Québec était représenté par une délégation des 16 meilleurs quilleurs juniors sélectionnés par catégories d’âge parmi les six clubs de la région, au terme de quatre tournois régionaux. Après une absence de trois ans en raison de la pandémie, ces quilleurs juniors ont offert de remarquables performances.

L’équipe #1 de l’Est-du-Québec, composée de Chloé Dion, Évan Coté, Krystina Chenel, Cédric Lévesque, Kasandra Kenney, Zachary Turmel, Talyssa Frappier et Danick Pinet s’est approprié la médaille d’argent au classement général parmi 11 équipes. Au terme de trois jours de compétition intensive, l’équipe a accumulé un total de 140 points à seulement quelques points de la première place occupée par l’Estrie. Rappelons que la région de l’Est-du-Québec avait remporté le titre de Région championne provinciale lors des deux derniers Championnats provinciaux disputés en 2018 et 2019.

Des médaillés kamouraskois

Au total, les quilleurs de l’Est ont récolté 16 médailles, soit cinq d’or, six d’argent et cinq de bronze. Parmi les performances les plus éclatantes, mentionnons Zachary Turmel de Saint-Pascal qui a décroché une médaille d’or en double mixte avec sa partenaire Kasandra Kenney de Sainte-Anne-des-Monts, en plus d’une médaille de bronze au classement cumulatif chez les 15-17 ans. Une autre médaille d’or a aussi été remportée par Danick Pinet de la ligue de Saint-Pascal chez les 18-21 ans. Le responsable de la délégation et président de l’Association régionale de quilles de l’Est-du-Québec, Bernard Tessier, s’est réjoui une fois de plus de ce succès d’équipe sur la scène provinciale. Le championnat provincial 2024 aura lieu à Rimouski. Les résultats complets sont disponibles à l’adresse : fqdq.ca.

Source : Salon de quilles Saint-Pascal