L’événement Reg’Art en Couleurs de retour à Kamouraska

Pour la Fin de semaine du Travail, et si la température le permet, les peintres du Groupe Reg’Art seront présents devant l’église de Kamouraska vendredi, samedi et dimanche 3, 4 et 5 septembre 2021.

Ils ajouteront leurs plus belles couleurs à celles du doux pays de Kamouraska. Ne manquez pas de passer admirer leurs dernières créations. Précisons que ce regroupement d’artistes existe depuis près de vingt-cinq ans maintenant et est très présent dans la vie culturelle du Kamouraska. Une visite virtuelle est possible sur leur site internet au http://www.grouperegart.com. Et pour ne rien manquer de leurs activités, cliquez sur j’aime dans la page Facebook de Groupe Reg’Art. Pour plus d’informations : 418 856-2589.

Source : Groupe Reg’Art